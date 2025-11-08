Današnja cena Felysyum

Današnja cena kriptovalute Felysyum (FELY) v živo je $ 0.346999, s spremembo 0.92 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FELY v USD je $ 0.346999 na FELY.

Kriptovaluta Felysyum je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 15,187,201, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 43.77M FELY. V zadnjih 24 urah se je FELY trgovalo med $ 0.341558 (najnižje) in $ 0.352427 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.359001, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.240519.

V kratkoročni uspešnosti se je FELY premaknil -0.53% v zadnji uri in +2.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Felysyum (FELY)

Tržna kapitalizacija $ 15.19M$ 15.19M $ 15.19M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 173.50M$ 173.50M $ 173.50M Zaloga v obtoku 43.77M 43.77M 43.77M Skupna ponudba 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Felysyum je $ 15.19M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FELY je 43.77M, skupna ponudba pa znaša 500000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 173.50M.