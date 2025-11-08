Današnja cena Felis

Današnja cena kriptovalute Felis (FELIS) v živo je --, s spremembo 3,752.91 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FELIS v USD je -- na FELIS.

Kriptovaluta Felis je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 163,781, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 311.12B FELIS. V zadnjih 24 urah se je FELIS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FELIS premaknil -0.64% v zadnji uri in +3,660.68% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Felis (FELIS)

Tržna kapitalizacija $ 163.78K$ 163.78K $ 163.78K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 421.84K$ 421.84K $ 421.84K Zaloga v obtoku 311.12B 311.12B 311.12B Skupna ponudba 801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377

