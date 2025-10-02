Tokenomika Fei USD (FEI)

Tokenomika Fei USD (FEI)

Odkrijte ključne vpoglede v Fei USD (FEI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:53:46 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Fei USD (FEI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Fei USD (FEI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.14M
$ 3.14M
Skupna ponudba:
$ 3.38M
$ 3.38M
Razpoložljivi obtok:
$ 3.12M
$ 3.12M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.40M
$ 3.40M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 5.55
$ 5.55
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.15544
$ 0.15544
Trenutna cena:
$ 1.006
$ 1.006

Informacije o Fei USD (FEI)

FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets.

Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase,

Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5

Uradna spletna stran:
https://fei.money/

Tokenomika Fei USD (FEI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Fei USD (FEI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FEI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FEI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FEI, raziščite ceno žetona FEI v živo!

Napoved cene FEI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FEI? Naša stran za napovedovanje cen FEI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

