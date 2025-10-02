Tokenomika feetcoin (FEETCOIN)
Tokenomika in analiza cen feetcoin (FEETCOIN)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za feetcoin (FEETCOIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o feetcoin (FEETCOIN)
Feetcoin is a playful and community-driven meme token designed to unite and engage members of the Solana ecosystem. By leveraging the universal appeal of humor and creativity, Feetcoin centers its efforts on sharing entertaining and lighthearted foot memes. Additionally, it fosters unique collaborations with foot models to bring an extra layer of engagement and novelty to its community-building efforts.
Tokenomika feetcoin (FEETCOIN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike feetcoin (FEETCOIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FEETCOIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FEETCOIN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FEETCOIN, raziščite ceno žetona FEETCOIN v živo!
Napoved cene FEETCOIN
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FEETCOIN? Naša stran za napovedovanje cen FEETCOIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
