Današnja cena kriptovalute Feels Good v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija GOOD je 11,086.34 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GOOD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o GOOD

Informacije o ceni GOOD

Kaj je GOOD

Uradna spletna stran GOOD

Tokenomika GOOD

Napoved cen GOOD

Feels Good Logotip

Feels Good Cena (GOOD)

Nerazporejeno

Cena 1 GOOD v USD v živo:

--
----
-18.00%1D
Feels Good (GOOD) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:40:13 (UTC+8)

Današnja cena Feels Good

Današnja cena kriptovalute Feels Good (GOOD) v živo je --, s spremembo 18.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOOD v USD je -- na GOOD.

Kriptovaluta Feels Good je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,086.34, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.97M GOOD. V zadnjih 24 urah se je GOOD trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GOOD premaknil -1.02% v zadnji uri in -92.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Feels Good (GOOD)

$ 11.09K
--
----

$ 11.09K
999.97M
999,970,325.133453
Trenutna tržna kapitalizacija Feels Good je $ 11.09K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GOOD je 999.97M, skupna ponudba pa znaša 999970325.133453. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.09K.

Zgodovina cene Feels Good, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-1.02%

-18.05%

-92.27%

-92.27%

Zgodovina cen Feels Good (GOOD) v USD

Danes je bila sprememba cene Feels Good v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Feels Good v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Feels Good v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Feels Good v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-18.05%
30 dni$ 0-94.29%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Feels Good

Napoved cene Feels Good (GOOD) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GOOD v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Feels Good (GOOD) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Feels Good lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Feels Good v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GOOD za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Feels Good.

Kaj je Feels Good (GOOD)

Feels Good is an ode to classic old school memes. It originates from 4chan sometime in 2011 and became a staple within threads and on comments. The meme shows a man looking very satisfied while touching his face with both hands. This OG meme is one of the most recognisable faces on the internet and the iconic gesture captures pure contentment and satisfaction. This OG meme launched on PumpFun on 15th May 2024 but recently bonded [11th September 2025]. The meme has been immortalised over the years and used frequently within both Web2 and Web3 worlds.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Feels Good (GOOD)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Feels Good

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Feels Good?
Če bi kriptovaluta Feels Good rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Feels Good.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:40:13 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Feels Good (GOOD)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Feels Good

