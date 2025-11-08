Današnja cena FEED GAZA

Današnja cena kriptovalute FEED GAZA (GAZA) v živo je --, s spremembo 3.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GAZA v USD je -- na GAZA.

Kriptovaluta FEED GAZA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,901.72, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.43M GAZA. V zadnjih 24 urah se je GAZA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00292393, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je GAZA premaknil -0.21% v zadnji uri in -10.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FEED GAZA (GAZA)

Tržna kapitalizacija $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K Zaloga v obtoku 999.43M 999.43M 999.43M Skupna ponudba 999,425,750.9425334 999,425,750.9425334 999,425,750.9425334

