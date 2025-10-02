Tokenomika FAYA (FAYA)
Tokenomika in analiza cen FAYA (FAYA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FAYA (FAYA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o FAYA (FAYA)
Faya is a cryptocurrency that aims to prioritize donation for the health and smile of the world's children.This means making the dream and wish of a sick child into a tangible and transparent reality in helping all sick, orphaned and poor children in the world so that every child has a share in smiling and good health.
Faya Smart Contract is Audited by the leading Auditing Company QuillAudits, and Faya contract get a very high rate (99.9%). https://www.quillaudits.com/leaderboard/faya-world
Faya Token are locked by "Team Finance" a product by TrustSwap. 10% of the supply is in PancakeSwap exchange and it is locked for 5 years. 90% of the supply is also locked for 5 years as Vesting to all Faya department wallets, and it unlock about 1.5% monthly.
Tokenomika FAYA (FAYA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike FAYA (FAYA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FAYA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FAYA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FAYA, raziščite ceno žetona FAYA v živo!
Napoved cene FAYA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FAYA? Naša stran za napovedovanje cen FAYA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti