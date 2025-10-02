Tokenomika Fatalismftw (FATAL)
Tokenomika in analiza cen Fatalismftw (FATAL)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Fatalismftw (FATAL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Fatalismftw (FATAL)
Elon Musk’s Character in Path of Exile 2
FatalismFTW, Elon Musk’s Path of Exile 2 character, is a shadowy duelist from the Shadow class. Known for its precision and lethal efficiency, the build focuses on high-risk strategies, using traps, critical strikes, and energy projectiles to dominate enemies.
The name reflects Musk’s interest in determinism, paired with advanced build optimization to challenge the odds. FatalismFTW has gained recognition in the game’s community as a testament to deep strategy and innovative gameplay.
Tokenomika Fatalismftw (FATAL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Fatalismftw (FATAL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FATAL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FATAL.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FATAL, raziščite ceno žetona FATAL v živo!
Napoved cene FATAL
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FATAL? Naša stran za napovedovanje cen FATAL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
