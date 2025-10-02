Tokenomika FAT CAT (FATCAT)
Tokenomika in analiza cen FAT CAT (FATCAT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FAT CAT (FATCAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o FAT CAT (FATCAT)
We designed something very special at FatCat, the ultimate HODL token, when you hold FatCat you get more FatCat every time anyone trades! The burn wallet gets FatCat as well, so your stack of FatCat is growing while the total supply shrinks! And not just that, our treasury mechanism ensures that there will always be a trading volume! Lowering trading volumes is usually the main issue with reflection tokens that causes them to die out when people stop trading, FatCat can't die out!
Tokenomika FAT CAT (FATCAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike FAT CAT (FATCAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FATCAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FATCAT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FATCAT, raziščite ceno žetona FATCAT v živo!
Napoved cene FATCAT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FATCAT? Naša stran za napovedovanje cen FATCAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
