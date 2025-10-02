Odkrijte ključne vpoglede v FAT CAT (FATCAT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FAT CAT (FATCAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

We designed something very special at FatCat, the ultimate HODL token, when you hold FatCat you get more FatCat every time anyone trades! The burn wallet gets FatCat as well, so your stack of FatCat is growing while the total supply shrinks! And not just that, our treasury mechanism ensures that there will always be a trading volume! Lowering trading volumes is usually the main issue with reflection tokens that causes them to die out when people stop trading, FatCat can't die out!

We designed something very special at FatCat, the ultimate HODL token, when you hold FatCat you get more FatCat every time anyone trades! The burn wallet gets FatCat as well, so your stack of FatCat is growing while the total supply shrinks! And not just that, our treasury mechanism ensures that there will always be a trading volume! Lowering trading volumes is usually the main issue with reflection tokens that causes them to die out when people stop trading, FatCat can't die out!

Zdaj, ko razumete tokenomiko FATCAT, raziščite ceno žetona FATCAT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov FATCAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike FAT CAT (FATCAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FATCAT? Naša stran za napovedovanje cen FATCAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.