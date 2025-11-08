Današnja cena Farting Bonk

Današnja cena kriptovalute Farting Bonk (FONK) v živo je $ 0.00000534, s spremembo 5.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FONK v USD je $ 0.00000534 na FONK.

Kriptovaluta Farting Bonk je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,337.86, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.33M FONK. V zadnjih 24 urah se je FONK trgovalo med $ 0.00000506 (najnižje) in $ 0.00000539 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000137, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000458.

V kratkoročni uspešnosti se je FONK premaknil -- v zadnji uri in +0.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Farting Bonk (FONK)

Tržna kapitalizacija $ 5.34K$ 5.34K $ 5.34K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.34K$ 5.34K $ 5.34K Zaloga v obtoku 999.33M 999.33M 999.33M Skupna ponudba 999,332,194.633615 999,332,194.633615 999,332,194.633615

Trenutna tržna kapitalizacija Farting Bonk je $ 5.34K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FONK je 999.33M, skupna ponudba pa znaša 999332194.633615. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.34K.