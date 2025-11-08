Današnja cena FARTHUB

Današnja cena kriptovalute FARTHUB (FARTHUB) v živo je $ 0.00000555, s spremembo 1.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FARTHUB v USD je $ 0.00000555 na FARTHUB.

Kriptovaluta FARTHUB je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,544.52, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.12M FARTHUB. V zadnjih 24 urah se je FARTHUB trgovalo med $ 0.00000544 (najnižje) in $ 0.00000555 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00007734, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000527.

V kratkoročni uspešnosti se je FARTHUB premaknil -- v zadnji uri in -14.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FARTHUB (FARTHUB)

Tržna kapitalizacija $ 5.54K$ 5.54K $ 5.54K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.54K$ 5.54K $ 5.54K Zaloga v obtoku 999.12M 999.12M 999.12M Skupna ponudba 999,115,787.642471 999,115,787.642471 999,115,787.642471

Trenutna tržna kapitalizacija FARTHUB je $ 5.54K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FARTHUB je 999.12M, skupna ponudba pa znaša 999115787.642471. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.54K.