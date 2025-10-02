Odkrijte ključne vpoglede v FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The ticker $SOLANA represents a meme token embodying the current meta on the Solana blockchain. It combines elements from popular meme tokens like Fart, Goat, and Butthole, all humorously attributed to being "created by" AI. This token serves as both a parody and a satirical commentary on the proliferation of meme and AI-driven coins in the Solana ecosystem, encapsulating the absurdity and humor of the space.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SOLANA, raziščite ceno žetona SOLANA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SOLANA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SOLANA? Naša stran za napovedovanje cen SOLANA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

