The ticker $SOLANA represents a meme token embodying the current meta on the Solana blockchain. It combines elements from popular meme tokens like Fart, Goat, and Butthole, all humorously attributed to being "created by" AI. This token serves as both a parody and a satirical commentary on the proliferation of meme and AI-driven coins in the Solana ecosystem, encapsulating the absurdity and humor of the space.
Tokenomika FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SOLANA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SOLANA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SOLANA, raziščite ceno žetona SOLANA v živo!
