Današnja cena FARTCREDIT

Današnja cena kriptovalute FARTCREDIT (FARTCREDIT) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FARTCREDIT v USD je -- na FARTCREDIT.

Kriptovaluta FARTCREDIT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,582.23, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.90M FARTCREDIT. V zadnjih 24 urah se je FARTCREDIT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FARTCREDIT premaknil -- v zadnji uri in -18.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 3.16.

Tržne informacije FARTCREDIT (FARTCREDIT)

Tržna kapitalizacija $ 4.58K$ 4.58K $ 4.58K Volumen (24H) $ 3.16$ 3.16 $ 3.16 Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.58K$ 4.58K $ 4.58K Zaloga v obtoku 998.90M 998.90M 998.90M Skupna ponudba 998,896,929.975248 998,896,929.975248 998,896,929.975248

