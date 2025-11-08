FartcoinCRO Cena (PFFT)
Današnja cena kriptovalute FartcoinCRO (PFFT) v živo je $ 0.00001387, s spremembo 0.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PFFT v USD je $ 0.00001387 na PFFT.
Kriptovaluta FartcoinCRO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,358.51, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 818.87M PFFT. V zadnjih 24 urah se je PFFT trgovalo med $ 0.0000137 (najnižje) in $ 0.00001401 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00009092, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001278.
V kratkoročni uspešnosti se je PFFT premaknil -- v zadnji uri in -10.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija FartcoinCRO je $ 11.36K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PFFT je 818.87M, skupna ponudba pa znaša 970000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 13.45K.
--
-0.89%
-10.34%
-10.34%
Danes je bila sprememba cene FartcoinCRO v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene FartcoinCRO v USD $ -0.0000060062.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene FartcoinCRO v USD $ -0.0000089572.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene FartcoinCRO v USD $ -0.00002638445672760149.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|-0.89%
|30 dni
|$ -0.0000060062
|-43.30%
|60 dni
|$ -0.0000089572
|-64.57%
|90 dni
|$ -0.00002638445672760149
|-65.54%
Leta 2040 bi cena FartcoinCRO lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos!
Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos.
Why Fartcoin CRO Reigns Supreme
🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion.
Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨
Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.