Današnja cena FartcoinCRO

Današnja cena kriptovalute FartcoinCRO (PFFT) v živo je $ 0.00001387, s spremembo 0.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PFFT v USD je $ 0.00001387 na PFFT.

Kriptovaluta FartcoinCRO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,358.51, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 818.87M PFFT. V zadnjih 24 urah se je PFFT trgovalo med $ 0.0000137 (najnižje) in $ 0.00001401 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00009092, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001278.

V kratkoročni uspešnosti se je PFFT premaknil -- v zadnji uri in -10.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FartcoinCRO (PFFT)

Tržna kapitalizacija $ 11.36K$ 11.36K $ 11.36K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 13.45K$ 13.45K $ 13.45K Zaloga v obtoku 818.87M 818.87M 818.87M Skupna ponudba 970,000,000.0 970,000,000.0 970,000,000.0

