Današnja cena kriptovalute FartcoinCRO v živo je 0.00001387 USD. Tržna kapitalizacija PFFT je 11,358.51 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PFFT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute FartcoinCRO v živo je 0.00001387 USD. Tržna kapitalizacija PFFT je 11,358.51 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PFFT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena 1 PFFT v USD v živo:

FartcoinCRO (PFFT) Live Price Chart
Današnja cena FartcoinCRO

Današnja cena kriptovalute FartcoinCRO (PFFT) v živo je $ 0.00001387, s spremembo 0.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PFFT v USD je $ 0.00001387 na PFFT.

Kriptovaluta FartcoinCRO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,358.51, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 818.87M PFFT. V zadnjih 24 urah se je PFFT trgovalo med $ 0.0000137 (najnižje) in $ 0.00001401 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00009092, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001278.

V kratkoročni uspešnosti se je PFFT premaknil -- v zadnji uri in -10.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FartcoinCRO (PFFT)

Trenutna tržna kapitalizacija FartcoinCRO je $ 11.36K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PFFT je 818.87M, skupna ponudba pa znaša 970000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 13.45K.

Zgodovina cene FartcoinCRO, USD

Zgodovina cen FartcoinCRO (PFFT) v USD

Danes je bila sprememba cene FartcoinCRO v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene FartcoinCRO v USD $ -0.0000060062.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene FartcoinCRO v USD $ -0.0000089572.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene FartcoinCRO v USD $ -0.00002638445672760149.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.89%
30 dni$ -0.0000060062-43.30%
60 dni$ -0.0000089572-64.57%
90 dni$ -0.00002638445672760149-65.54%

Napoved cene za kriptovaluto FartcoinCRO

Napoved cene FartcoinCRO (PFFT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PFFT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen FartcoinCRO (PFFT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena FartcoinCRO lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je FartcoinCRO (PFFT)

Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos!

Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos.

Why Fartcoin CRO Reigns Supreme

🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion.

Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨

Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta FartcoinCRO?
Če bi kriptovaluta FartcoinCRO rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute FartcoinCRO.
