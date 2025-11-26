Kaj je BUTTPLUG

Tokenomika fartcoin killer (BUTTPLUG) Odkrijte ključne vpoglede v fartcoin killer (BUTTPLUG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen fartcoin killer (BUTTPLUG) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za fartcoin killer (BUTTPLUG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 47.91K $ 47.91K $ 47.91K Skupna ponudba: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M Razpoložljivi obtok: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 47.91K $ 47.91K $ 47.91K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00312277 $ 0.00312277 $ 0.00312277 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00003178 $ 0.00003178 $ 0.00003178 Trenutna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Preberite več o ceni fartcoin killer (BUTTPLUG) Kupite BUTTPLUG zdaj!

Informacije o fartcoin killer (BUTTPLUG) Uradna spletna stran: https://buttplugcto.com/

Tokenomika fartcoin killer (BUTTPLUG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike fartcoin killer (BUTTPLUG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov BUTTPLUG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BUTTPLUG. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko BUTTPLUG, raziščite ceno žetona BUTTPLUG v živo!

Napoved cene BUTTPLUG Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BUTTPLUG? Naša stran za napovedovanje cen BUTTPLUG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona BUTTPLUG zdaj!

