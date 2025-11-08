Današnja cena fartcoin killer

Današnja cena kriptovalute fartcoin killer (BUTTPLUG) v živo je --, s spremembo 7.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BUTTPLUG v USD je -- na BUTTPLUG.

Kriptovaluta fartcoin killer je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 72,868, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.43M BUTTPLUG. V zadnjih 24 urah se je BUTTPLUG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00312277, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BUTTPLUG premaknil -1.89% v zadnji uri in -13.86% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije fartcoin killer (BUTTPLUG)

