Današnja cena FartCoin

Današnja cena kriptovalute FartCoin (FART) v živo je $ 0.00395113, s spremembo 0.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FART v USD je $ 0.00395113 na FART.

Kriptovaluta FartCoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 274,287, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 69.42M FART. V zadnjih 24 urah se je FART trgovalo med $ 0.00392727 (najnižje) in $ 0.00399075 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0192503, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FART premaknil -- v zadnji uri in -9.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije FartCoin (FART)

Tržna kapitalizacija $ 274.29K$ 274.29K $ 274.29K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 274.29K$ 274.29K $ 274.29K Zaloga v obtoku 69.42M 69.42M 69.42M Skupna ponudba 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija FartCoin je $ 274.29K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FART je 69.42M, skupna ponudba pa znaša 69420000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 274.29K.