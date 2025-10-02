Odkrijte ključne vpoglede v FaraLand (FARA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FaraLand (FARA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Faraland are exquisitely digital collectibles created using blockchain technology. Each collectible is matchless, genuine and varies in rarity. Faraland Universe has a lot of different races like human, orc, angel, demon, dragonborn, elf and fairy which are waiting for the user to discover. Last but not least, Faraland is also a multiplayer RPG NFT GAME that lets user engaging in the combat arena and profit from battles

Zdaj, ko razumete tokenomiko FARA, raziščite ceno žetona FARA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov FARA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike FaraLand (FARA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FARA? Naša stran za napovedovanje cen FARA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

