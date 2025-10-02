Tokenomika Fallen Knight (KNIGHT)
Tokenomika in analiza cen Fallen Knight (KNIGHT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Fallen Knight (KNIGHT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Fallen Knight (KNIGHT)
Knight (KNIGHT): Defend the Realm! Knight is more than just a memecoin — it's a call to arms for a community of defenders in the digital realm! Built on the principles of strength, loyalty, and unity, Knight aims to unite like-minded holders who are ready to safeguard the realm and build a powerful presence on chain. With a medieval theme, Knight invites you to join an order of passionate crypto enthusiasts who believe in standing strong, helping each other, and holding the line in volatile markets. Are you ready to become a Knight and defend the realm?
Tokenomika Fallen Knight (KNIGHT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Fallen Knight (KNIGHT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov KNIGHT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KNIGHT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko KNIGHT, raziščite ceno žetona KNIGHT v živo!
Napoved cene KNIGHT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KNIGHT? Naša stran za napovedovanje cen KNIGHT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
