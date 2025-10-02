Tokenomika FalconsInu (FALCON)
Tokenomika in analiza cen FalconsInu (FALCON)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FalconsInu (FALCON), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o FalconsInu (FALCON)
Falcons Inu is a blockchain-based project that integrates gaming, market making, and NFTs to build a comprehensive ecosystem. Central to this ecosystem are the Falcons Cards Game, a Market Making Solution, and an NFTs Marketplace. The project aims to offer users a diverse range of engaging and practical tools in the crypto space, combining entertainment with financial utility. The Falcons Cards Game provides an interactive and enjoyable experience, allowing players to engage with blockchain technology through a gamified approach. The Market Making Solution offers a sophisticated tool designed to enhance liquidity and stability within the crypto markets, catering to both individual and institutional needs. The NFTs Marketplace facilitates the creation, trading, and collection of digital assets, enabling users to explore and participate in the evolving world of NFTs.
Overall, Falcons Inu's purpose is to merge entertainment with practical applications in the crypto world, creating a dynamic and multifaceted platform that meets the needs of gamers, traders, and NFT enthusiasts alike.
Tokenomika FalconsInu (FALCON): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike FalconsInu (FALCON) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FALCON, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FALCON.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FALCON, raziščite ceno žetona FALCON v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
