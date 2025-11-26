Kaj je FTRB

Tokenomika in analiza cen Faith Tribe (FTRB) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Faith Tribe (FTRB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 9.28M $ 9.28M $ 9.28M Skupna ponudba: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Razpoložljivi obtok: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 17.18M $ 17.18M $ 17.18M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.07116 $ 0.07116 $ 0.07116 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00173617 $ 0.00173617 $ 0.00173617 Trenutna cena: $ 0.00341879 $ 0.00341879 $ 0.00341879 Preberite več o ceni Faith Tribe (FTRB) Kupite FTRB zdaj!

Informacije o Faith Tribe (FTRB) Uradna spletna stran: https://www.faithtribe.io/

Tokenomika Faith Tribe (FTRB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Faith Tribe (FTRB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov FTRB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FTRB. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko FTRB, raziščite ceno žetona FTRB v živo!

Napoved cene FTRB Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FTRB? Naša stran za napovedovanje cen FTRB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona FTRB zdaj!

