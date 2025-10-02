Tokenomika Fabric (FAB)

Tokenomika Fabric (FAB)

Odkrijte ključne vpoglede v Fabric (FAB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Fabric (FAB)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Fabric (FAB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 116.70
$ 116.70$ 116.70
Skupna ponudba:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 134.86M
$ 134.86M$ 134.86M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 432.68
$ 432.68$ 432.68
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.426348
$ 0.426348$ 0.426348
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o Fabric (FAB)

In a nutshell, FABRIC is a synthetic asset issuance protocol built on Solana. All synthetic assets are collateralized by FAB tokens and other supported collateral tokens. These must be locked in a collateral pool to enable the issuance of synthetic assets, known as SPL Synthetics. ‌ Users directly interact with the FABRIC protocol, requiring no counterparties and avoiding common issues experienced on exchanges such as liquidity or slippage issues. Once minted, users can trade these SPL Synthetics on the Serum DEX.

Uradna spletna stran:
https://fsynth.io/

Tokenomika Fabric (FAB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Fabric (FAB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FAB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FAB.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FAB, raziščite ceno žetona FAB v živo!

Napoved cene FAB

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FAB? Naša stran za napovedovanje cen FAB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

