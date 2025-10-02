Odkrijte ključne vpoglede v EZ1 TOKEN (EZ), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za EZ1 TOKEN (EZ), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding.

Zdaj, ko razumete tokenomiko EZ, raziščite ceno žetona EZ v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov EZ, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike EZ1 TOKEN (EZ) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EZ? Naša stran za napovedovanje cen EZ združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

