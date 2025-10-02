Tokenomika EZ1 TOKEN (EZ)
Tokenomika in analiza cen EZ1 TOKEN (EZ)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za EZ1 TOKEN (EZ), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o EZ1 TOKEN (EZ)
Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding.
Tokenomika EZ1 TOKEN (EZ): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike EZ1 TOKEN (EZ) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov EZ, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov EZ.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko EZ, raziščite ceno žetona EZ v živo!
Napoved cene EZ
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EZ? Naša stran za napovedovanje cen EZ združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
