Odkrijte ključne vpoglede v Extreme Accelerationism (X/ACC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Extreme Accelerationism (X/ACC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Extreme Accelerationism is a theoretical model of technological innovation at a rates of speed that would outpace the overgrowth of outdated paradigms and institutions. The purpose of this project is bring awareness to computer advancements, space exploration, and social models that could propel the global community out of the cyclical traps that burden the many. The main utility for this project is the ability to help educated holders and enthusiasts on the connection of blockchain technology as a focal element of a rapidly accelerating landscape of technology.

Zdaj, ko razumete tokenomiko X/ACC, raziščite ceno žetona X/ACC v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov X/ACC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Extreme Accelerationism (X/ACC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal X/ACC? Naša stran za napovedovanje cen X/ACC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

