Extreme Accelerationism is a theoretical model of technological innovation at a rates of speed that would outpace the overgrowth of outdated paradigms and institutions. The purpose of this project is bring awareness to computer advancements, space exploration, and social models that could propel the global community out of the cyclical traps that burden the many. The main utility for this project is the ability to help educated holders and enthusiasts on the connection of blockchain technology as a focal element of a rapidly accelerating landscape of technology.
Tokenomika Extreme Accelerationism (X/ACC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Extreme Accelerationism (X/ACC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov X/ACC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov X/ACC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko X/ACC, raziščite ceno žetona X/ACC v živo!
Napoved cene X/ACC
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal X/ACC? Naša stran za napovedovanje cen X/ACC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
