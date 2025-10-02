Tokenomika Expand (XZK)

Odkrijte ključne vpoglede v Expand (XZK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:24:07 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Expand (XZK)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Expand (XZK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 830.98K
$ 830.98K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 410.76M
$ 410.76M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.02M
$ 2.02M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.187647
$ 0.187647
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00189415
$ 0.00189415
Trenutna cena:
$ 0.00202081
$ 0.00202081

Informacije o Expand (XZK)

Expand: Trustless Authentication Layer for AI Agents. Empowering AI with secure & verifiable data access using Zero-Knowledge Proofs.

As AI Agents push the boundaries of their applications, ensuring secure and private data access remains a critical bottleneck for intelligence and large-scale adoption. To address this challenge, Expand is introducing the Trustless Authentication Layer for AI Agents—a secure, efficient, and trustless authorization framework.

By integrating Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs), Expand enables zk Agents to securely retrieve and verify necessary information in a trustless environment, enhancing their decision-making and expanding their applicability. This breakthrough allows AI Agents to securely access a broader range of high-value data sources while maintaining privacy and security.

Uradna spletna stran:
https://expandzk.com/
Bela knjiga:
https://static.expandzk.com/docs/whitepaper.pdf

Tokenomika Expand (XZK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Expand (XZK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov XZK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov XZK.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko XZK, raziščite ceno žetona XZK v živo!

Napoved cene XZK

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal XZK? Naša stran za napovedovanje cen XZK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

