BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Exit Liquidity v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija RETAIL je 498,821 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RETAIL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Exit Liquidity v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija RETAIL je 498,821 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RETAIL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o RETAIL

Informacije o ceni RETAIL

Kaj je RETAIL

Uradna spletna stran RETAIL

Tokenomika RETAIL

Napoved cen RETAIL

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Exit Liquidity Logotip

Exit Liquidity Cena (RETAIL)

Nerazporejeno

Cena 1 RETAIL v USD v živo:

$0.00049828
$0.00049828$0.00049828
-2.90%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Exit Liquidity (RETAIL) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:56:14 (UTC+8)

Današnja cena Exit Liquidity

Današnja cena kriptovalute Exit Liquidity (RETAIL) v živo je --, s spremembo 2.91 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RETAIL v USD je -- na RETAIL.

Kriptovaluta Exit Liquidity je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 498,821, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.99M RETAIL. V zadnjih 24 urah se je RETAIL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00168409, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RETAIL premaknil -3.47% v zadnji uri in -45.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Exit Liquidity (RETAIL)

$ 498.82K
$ 498.82K$ 498.82K

--
----

$ 498.82K
$ 498.82K$ 498.82K

999.99M
999.99M 999.99M

999,992,863.526202
999,992,863.526202 999,992,863.526202

Trenutna tržna kapitalizacija Exit Liquidity je $ 498.82K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RETAIL je 999.99M, skupna ponudba pa znaša 999992863.526202. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 498.82K.

Zgodovina cene Exit Liquidity, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00168409
$ 0.00168409$ 0.00168409

$ 0
$ 0$ 0

-3.47%

-2.91%

-45.02%

-45.02%

Zgodovina cen Exit Liquidity (RETAIL) v USD

Danes je bila sprememba cene Exit Liquidity v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Exit Liquidity v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Exit Liquidity v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Exit Liquidity v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-2.91%
30 dni$ 0-29.80%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Exit Liquidity

Napoved cene Exit Liquidity (RETAIL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RETAIL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Exit Liquidity (RETAIL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Exit Liquidity lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Exit Liquidity v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RETAIL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Exit Liquidity.

Kaj je Exit Liquidity (RETAIL)

Hey, what's up, nerds? Retail is here. Not a person, not a coin—just pure, unfiltered market chaos. We are the ones sending dog coins to a billion-dollar market cap at 3 AM. We are the reason your favorite influencer pretends to know TA. We don't follow smart money—we are the money (until we aren't).

Fundamentals? Overrated. Market cap? Whatever. The only thing that matters is conviction, copium, and a chart pattern that vaguely resembles a spaceship. If you're still here, you get it. Retail always wins. (Until we don't, but that's someone else's fault.)

This ain’t just a movement—it's a straight-up REVOLUTION. While the rest are busy overthinking, we’re snatching up green candles like it’s a free buffet. Brains are so big, they’re practically leaking (don’t mind the drool, it's part of the vibe).

The goal? Dragging retail plebs to the promised land—if they can keep up. Not everyone’s got the diamond hands and smooth brain to survive this madness, but who cares? The ride’s easy if you’re down to follow and just let the chaos take over.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Exit Liquidity (RETAIL)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Exit Liquidity

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Exit Liquidity?
Če bi kriptovaluta Exit Liquidity rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Exit Liquidity.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:56:14 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Exit Liquidity (RETAIL)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Exit Liquidity

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.6450
$0.6450$0.6450

+1,190.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018720
$0.000018720$0.000018720

+212.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.28400
$0.28400$0.28400

+159.76%

0G

0G

0G

$1.595
$1.595$1.595

+52.77%

Humanity

Humanity

H

$0.20730
$0.20730$0.20730

+45.76%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.