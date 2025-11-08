Exit Liquidity Cena (RETAIL)
Današnja cena kriptovalute Exit Liquidity (RETAIL) v živo je --, s spremembo 2.91 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RETAIL v USD je -- na RETAIL.
Kriptovaluta Exit Liquidity je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 498,821, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.99M RETAIL. V zadnjih 24 urah se je RETAIL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00168409, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je RETAIL premaknil -3.47% v zadnji uri in -45.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Exit Liquidity je $ 498.82K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RETAIL je 999.99M, skupna ponudba pa znaša 999992863.526202. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 498.82K.
-3.47%
-2.91%
-45.02%
-45.02%
Danes je bila sprememba cene Exit Liquidity v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Exit Liquidity v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Exit Liquidity v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Exit Liquidity v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|-2.91%
|30 dni
|$ 0
|-29.80%
|60 dni
|$ 0
|--
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena Exit Liquidity lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Hey, what's up, nerds? Retail is here. Not a person, not a coin—just pure, unfiltered market chaos. We are the ones sending dog coins to a billion-dollar market cap at 3 AM. We are the reason your favorite influencer pretends to know TA. We don't follow smart money—we are the money (until we aren't).
Fundamentals? Overrated. Market cap? Whatever. The only thing that matters is conviction, copium, and a chart pattern that vaguely resembles a spaceship. If you're still here, you get it. Retail always wins. (Until we don't, but that's someone else's fault.)
This ain’t just a movement—it's a straight-up REVOLUTION. While the rest are busy overthinking, we’re snatching up green candles like it’s a free buffet. Brains are so big, they’re practically leaking (don’t mind the drool, it's part of the vibe).
The goal? Dragging retail plebs to the promised land—if they can keep up. Not everyone’s got the diamond hands and smooth brain to survive this madness, but who cares? The ride’s easy if you’re down to follow and just let the chaos take over.
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.