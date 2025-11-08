Današnja cena Exit Liquidity

Današnja cena kriptovalute Exit Liquidity (RETAIL) v živo je --, s spremembo 2.91 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RETAIL v USD je -- na RETAIL.

Kriptovaluta Exit Liquidity je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 498,821, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.99M RETAIL. V zadnjih 24 urah se je RETAIL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00168409, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RETAIL premaknil -3.47% v zadnji uri in -45.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Exit Liquidity (RETAIL)

Tržna kapitalizacija $ 498.82K$ 498.82K $ 498.82K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 498.82K$ 498.82K $ 498.82K Zaloga v obtoku 999.99M 999.99M 999.99M Skupna ponudba 999,992,863.526202 999,992,863.526202 999,992,863.526202

