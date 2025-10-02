Tokenomika ExchangeCoin (EXCC)
Tokenomika in analiza cen ExchangeCoin (EXCC)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ExchangeCoin (EXCC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o ExchangeCoin (EXCC)
TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins.
Tokenomika ExchangeCoin (EXCC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike ExchangeCoin (EXCC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov EXCC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov EXCC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko EXCC, raziščite ceno žetona EXCC v živo!
