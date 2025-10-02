Tokenomika ExchangeCoin (EXCC)

Tržna kapitalizacija:
$ 1.65M
Skupna ponudba:
$ 32.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 30.59M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.72M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.259997
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00018132
Trenutna cena:
$ 0.053839
Informacije o ExchangeCoin (EXCC)

TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins.

Uradna spletna stran:
https://excc.co
Bela knjiga:
https://cryptoxchanger.io/EXCC-WhitePaper.pdf

Tokenomika ExchangeCoin (EXCC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike ExchangeCoin (EXCC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov EXCC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov EXCC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko EXCC, raziščite ceno žetona EXCC v živo!

