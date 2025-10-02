Tokenomika EvoSimGame (ESIM)

Odkrijte ključne vpoglede v EvoSimGame (ESIM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:53:25 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen EvoSimGame (ESIM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za EvoSimGame (ESIM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.88M
Skupna ponudba:
$ 50.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 50.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.88M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.091641
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.03753112
Trenutna cena:
$ 0.03768641
Informacije o EvoSimGame (ESIM)

ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies.

Uradna spletna stran:
https://evosimgame.com/
Bela knjiga:
https://evosimgame.com/docs

Tokenomika EvoSimGame (ESIM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike EvoSimGame (ESIM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ESIM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ESIM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ESIM, raziščite ceno žetona ESIM v živo!

Napoved cene ESIM

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ESIM? Naša stran za napovedovanje cen ESIM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

