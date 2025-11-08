Današnja cena Evil Larry

Današnja cena kriptovalute Evil Larry (LARRY) v živo je $ 0.00269457, s spremembo 9.29 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LARRY v USD je $ 0.00269457 na LARRY.

Kriptovaluta Evil Larry je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,691,202, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.46M LARRY. V zadnjih 24 urah se je LARRY trgovalo med $ 0.00238331 (najnižje) in $ 0.00276469 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.088823, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00155563.

V kratkoročni uspešnosti se je LARRY premaknil +0.80% v zadnji uri in -27.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Evil Larry (LARRY)

Tržna kapitalizacija $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Zaloga v obtoku 998.46M 998.46M 998.46M Skupna ponudba 998,460,401.6737467 998,460,401.6737467 998,460,401.6737467

