Tokenomika EverETH Reflect (EVERETH)
Tokenomika in analiza cen EverETH Reflect (EVERETH)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za EverETH Reflect (EVERETH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o EverETH Reflect (EVERETH)
EverETH Reflect is the very first product of the EverETH Ecosystem. A smart contract protocol that enables token holders to earn dividends in Ethereum based on the transaction tax and volume. EverETH token is listed and available for trade on PancakeSwap, the most popular trading pair being EverETH/BNB.
Tokenomika EverETH Reflect (EVERETH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike EverETH Reflect (EVERETH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov EVERETH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov EVERETH.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko EVERETH, raziščite ceno žetona EVERETH v živo!
Napoved cene EVERETH
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EVERETH? Naša stran za napovedovanje cen EVERETH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
