Kaj je EverETH (EETH)

EverETH aims to become a leading innovator and creator of decentralized applications (dApps) and protocols on the Ethereum blockchain. EETH holders earn dividends in ETH based on their share of the total token supply from the EverETH's revenue. Furthermore, EETH holders have governance power, actively participating in DAO votes to shape the platform's future.

