Današnja cena Eva AI Companion

Današnja cena kriptovalute Eva AI Companion (EVA) v živo je $ 0.00000657, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EVA v USD je $ 0.00000657 na EVA.

Kriptovaluta Eva AI Companion je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,562.79, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.43M EVA. V zadnjih 24 urah se je EVA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00022567, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000063.

V kratkoročni uspešnosti se je EVA premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Eva AI Companion (EVA)

Tržna kapitalizacija $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K Zaloga v obtoku 999.43M 999.43M 999.43M Skupna ponudba 999,431,045.948598 999,431,045.948598 999,431,045.948598

