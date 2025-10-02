Tokenomika EurocoinToken (ECTE)
Informacije o EurocoinToken (ECTE)
The EurocoinToken (ECTE) was created for micropayments and international transactions. We would like to have our main customer pool in B2C market. Our main target are brick and mortar businesses with their customers. They are interested in using cryptocurrencies as a means of payment for goods/services, so they will benefit from our reliable, fast, secure and transparent payment gateway. Other enterprise which will benefit from the advantages of Eurocoinpay offers are B2B businesses, online or offline and web-based B2C companies. Our end-users are sellers merchants paying for products/services of the company, as both will use the payment app and its wallets.
Tokenomika EurocoinToken (ECTE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike EurocoinToken (ECTE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ECTE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ECTE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ECTE, raziščite ceno žetona ECTE v živo!
