Odkrijte ključne vpoglede v EURC (EURC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za EURC (EURC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Euro Coin is a stablecoin issued by Circle under the same reserve model as USD Coin (USDC). It is designed to be stable and 100% backed by euros held in euro denominated banking accounts. An Euro Coin (EUROC) will be redeemable 1:1 for the euro currency.

Euro Coin is a stablecoin issued by Circle under the same reserve model as USD Coin (USDC). It is designed to be stable and 100% backed by euros held in euro denominated banking accounts. An Euro Coin (EUROC) will be redeemable 1:1 for the euro currency.

Zdaj, ko razumete tokenomiko EURC, raziščite ceno žetona EURC v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov EURC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike EURC (EURC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EURC? Naša stran za napovedovanje cen EURC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.