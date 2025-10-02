Tokenomika Etica (ETI)

Tokenomika Etica (ETI)

Odkrijte ključne vpoglede v Etica (ETI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:24:12 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Etica (ETI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Etica (ETI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 246.91K
$ 246.91K
Skupna ponudba:
$ 5.99M
$ 5.99M
Razpoložljivi obtok:
$ 5.99M
$ 5.99M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 246.91K
$ 246.91K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 2.8
$ 2.8
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00899131
$ 0.00899131
Trenutna cena:
$ 0.04121604
$ 0.04121604

Informacije o Etica (ETI)

What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property.

What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research.

History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022.

What’s next for your project? The next step for Etica is to get research started

What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol

Uradna spletna stran:
https://www.eticaprotocol.org/
Bela knjiga:
https://www.eticaprotocol.org/viewwhitepaper

Tokenomika Etica (ETI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Etica (ETI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ETI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ETI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ETI, raziščite ceno žetona ETI v živo!

Napoved cene ETI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ETI? Naša stran za napovedovanje cen ETI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

