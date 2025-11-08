Današnja cena Etherland

Današnja cena kriptovalute Etherland (ELAND) v živo je $ 0.00140188, s spremembo 1.62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ELAND v USD je $ 0.00140188 na ELAND.

Kriptovaluta Etherland je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 57,253, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 40.88M ELAND. V zadnjih 24 urah se je ELAND trgovalo med $ 0.0013754 (najnižje) in $ 0.00147741 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.447864, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00134211.

V kratkoročni uspešnosti se je ELAND premaknil -0.47% v zadnji uri in -10.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Etherland (ELAND)

Tržna kapitalizacija $ 57.25K$ 57.25K $ 57.25K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 57.45K$ 57.45K $ 57.45K Zaloga v obtoku 40.88M 40.88M 40.88M Skupna ponudba 41,024,063.0 41,024,063.0 41,024,063.0

Trenutna tržna kapitalizacija Etherland je $ 57.25K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ELAND je 40.88M, skupna ponudba pa znaša 41024063.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 57.45K.