Kaj je EtherDoge (EDOGE)

The Doge community has always been about fun and humor. We propose a move from a more hobby driven blockchain technology to the most secure and advanced: Ethereum. We have lots of opportunities with Dogecoin, but due to it's shrinking community we build an alternative: EtherDoge.

Vir EtherDoge (EDOGE) Uradna spletna stran