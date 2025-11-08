Današnja cena ETHERBUTTS

Današnja cena kriptovalute ETHERBUTTS (METH) v živo je $ 0.00000813, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz METH v USD je $ 0.00000813 na METH.

Kriptovaluta ETHERBUTTS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,681.92, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 944.65M METH. V zadnjih 24 urah se je METH trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00002831, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000779.

V kratkoročni uspešnosti se je METH premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ETHERBUTTS (METH)

Tržna kapitalizacija $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Zaloga v obtoku 944.65M 944.65M 944.65M Skupna ponudba 944,649,365.3536083 944,649,365.3536083 944,649,365.3536083

