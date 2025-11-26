Kaj je ETH6900

Tokenomika ETH6900 (ETH6900) Odkrijte ključne vpoglede v ETH6900 (ETH6900), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen ETH6900 (ETH6900) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ETH6900 (ETH6900), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 23.05M $ 23.05M $ 23.05M Skupna ponudba: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Razpoložljivi obtok: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 23.05M $ 23.05M $ 23.05M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.126918 $ 0.126918 $ 0.126918 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.01245643 $ 0.01245643 $ 0.01245643 Trenutna cena: $ 0.02367831 $ 0.02367831 $ 0.02367831 Preberite več o ceni ETH6900 (ETH6900) Kupite ETH6900 zdaj!

Informacije o ETH6900 (ETH6900) Uradna spletna stran: https://eth6900.wtf

Tokenomika ETH6900 (ETH6900): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike ETH6900 (ETH6900) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov ETH6900, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ETH6900. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko ETH6900, raziščite ceno žetona ETH6900 v živo!

Napoved cene ETH6900 Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ETH6900? Naša stran za napovedovanje cen ETH6900 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona ETH6900 zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!