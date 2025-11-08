Današnja cena ETH6900

Današnja cena kriptovalute ETH6900 (ETH6900) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ETH6900 v USD je -- na ETH6900.

Kriptovaluta ETH6900 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,477.73, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M ETH6900. V zadnjih 24 urah se je ETH6900 trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.148103, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ETH6900 premaknil -- v zadnji uri in +0.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ETH6900 (ETH6900)

Tržna kapitalizacija $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

