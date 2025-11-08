Današnja cena ESV Capital

Današnja cena kriptovalute ESV Capital (ESVC) v živo je $ 0.00643501, s spremembo 4.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ESVC v USD je $ 0.00643501 na ESVC.

Kriptovaluta ESV Capital je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 643,501, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M ESVC. V zadnjih 24 urah se je ESVC trgovalo med $ 0.00638179 (najnižje) in $ 0.00676246 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.193934, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00539879.

V kratkoročni uspešnosti se je ESVC premaknil -0.00% v zadnji uri in -28.78% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ESV Capital (ESVC)

Tržna kapitalizacija $ 643.50K$ 643.50K $ 643.50K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 643.50K$ 643.50K $ 643.50K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 99,999,917.859929 99,999,917.859929 99,999,917.859929

Trenutna tržna kapitalizacija ESV Capital je $ 643.50K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ESVC je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 99999917.859929. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 643.50K.