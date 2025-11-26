Kaj je AMPLUNA

Tokenomika Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Odkrijte ključne vpoglede v Eris Amplified Luna (AMPLUNA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Eris Amplified Luna (AMPLUNA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 406.11K $ 406.11K $ 406.11K Skupna ponudba: $ 3.07M $ 3.07M $ 3.07M Razpoložljivi obtok: $ 3.07M $ 3.07M $ 3.07M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 406.11K $ 406.11K $ 406.11K Najvišja vrednost vseh časov: $ 4.1 $ 4.1 $ 4.1 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.07169 $ 0.07169 $ 0.07169 Trenutna cena: $ 0.132151 $ 0.132151 $ 0.132151 Preberite več o ceni Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Kupite AMPLUNA zdaj!

Informacije o Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Uradna spletna stran: https://www.erisprotocol.com/ Bela knjiga: https://docs.erisprotocol.com/

Tokenomika Eris Amplified Luna (AMPLUNA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Eris Amplified Luna (AMPLUNA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov AMPLUNA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AMPLUNA. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko AMPLUNA, raziščite ceno žetona AMPLUNA v živo!

Napoved cene AMPLUNA Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AMPLUNA? Naša stran za napovedovanje cen AMPLUNA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona AMPLUNA zdaj!

