Današnja cena Eris Amplified Luna

Današnja cena kriptovalute Eris Amplified Luna (AMPLUNA) v živo je $ 0.163399, s spremembo 10.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AMPLUNA v USD je $ 0.163399 na AMPLUNA.

Kriptovaluta Eris Amplified Luna je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 479,139, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.94M AMPLUNA. V zadnjih 24 urah se je AMPLUNA trgovalo med $ 0.143828 (najnižje) in $ 0.170135 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4.1, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.07169.

V kratkoročni uspešnosti se je AMPLUNA premaknil -0.54% v zadnji uri in -2.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Tržna kapitalizacija $ 479.14K$ 479.14K $ 479.14K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 479.14K$ 479.14K $ 479.14K Zaloga v obtoku 2.94M 2.94M 2.94M Skupna ponudba 2,935,570.447866 2,935,570.447866 2,935,570.447866

