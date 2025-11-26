Kaj je 二哈

Tokenomika Erha (二哈) Odkrijte ključne vpoglede v Erha (二哈), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Erha (二哈) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Erha (二哈), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 5.65K $ 5.65K $ 5.65K Skupna ponudba: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Razpoložljivi obtok: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 5.65K $ 5.65K $ 5.65K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.02344646 $ 0.02344646 $ 0.02344646 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.0000048 $ 0.0000048 $ 0.0000048 Trenutna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Preberite več o ceni Erha (二哈) Kupite 二哈 zdaj!

Informacije o Erha (二哈) Uradna spletna stran: https://2ha.fun/

Tokenomika Erha (二哈): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Erha (二哈) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov 二哈, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov 二哈. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko 二哈, raziščite ceno žetona 二哈 v živo!

Napoved cene 二哈 Želite vedeti, v katero smer se bo gibal 二哈? Naša stran za napovedovanje cen 二哈 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona 二哈 zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!