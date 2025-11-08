Današnja cena Erha

Današnja cena kriptovalute Erha (二哈) v živo je --, s spremembo 5.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz 二哈 v USD je -- na 二哈.

Kriptovaluta Erha je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,571.92, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B 二哈. V zadnjih 24 urah se je 二哈 trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02344646, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je 二哈 premaknil +0.33% v zadnji uri in -12.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Erha (二哈)

Tržna kapitalizacija $ 7.57K$ 7.57K $ 7.57K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.57K$ 7.57K $ 7.57K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Erha je $ 7.57K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba 二哈 je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.57K.