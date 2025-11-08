Današnja cena ErectusDAO

Današnja cena kriptovalute ErectusDAO (YUGE) v živo je $ 0.182516, s spremembo 5.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YUGE v USD je $ 0.182516 na YUGE.

Kriptovaluta ErectusDAO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 291,799, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.60M YUGE. V zadnjih 24 urah se je YUGE trgovalo med $ 0.171976 (najnižje) in $ 0.188093 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.281013, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.163916.

V kratkoročni uspešnosti se je YUGE premaknil +0.12% v zadnji uri in -9.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ErectusDAO (YUGE)

Tržna kapitalizacija $ 291.80K$ 291.80K $ 291.80K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 291.80K$ 291.80K $ 291.80K Zaloga v obtoku 1.60M 1.60M 1.60M Skupna ponudba 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235

