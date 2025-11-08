BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute ErectusDAO v živo je 0.182516 USD. Tržna kapitalizacija YUGE je 291,799 USD. Spremljajte posodobitve cen iz YUGE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

ErectusDAO Cena (YUGE)

Cena 1 YUGE v USD v živo:

$0.18251
+5.00%1D
ErectusDAO (YUGE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:55:53 (UTC+8)

Današnja cena ErectusDAO

Današnja cena kriptovalute ErectusDAO (YUGE) v živo je $ 0.182516, s spremembo 5.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YUGE v USD je $ 0.182516 na YUGE.

Kriptovaluta ErectusDAO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 291,799, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.60M YUGE. V zadnjih 24 urah se je YUGE trgovalo med $ 0.171976 (najnižje) in $ 0.188093 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.281013, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.163916.

V kratkoročni uspešnosti se je YUGE premaknil +0.12% v zadnji uri in -9.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ErectusDAO (YUGE)

$ 291.80K
--
$ 291.80K
1.60M
1,595,241.433839235
Trenutna tržna kapitalizacija ErectusDAO je $ 291.80K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba YUGE je 1.60M, skupna ponudba pa znaša 1595241.433839235. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 291.80K.

Zgodovina cene ErectusDAO, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.171976
24H Nizka
$ 0.188093
24H Visoka

$ 0.171976
$ 0.188093
$ 0.281013
$ 0.163916
+0.12%

+5.37%

-9.07%

-9.07%

Zgodovina cen ErectusDAO (YUGE) v USD

Danes je bila sprememba cene ErectusDAO v USD $ +0.0093023.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene ErectusDAO v USD $ -0.0390244395.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene ErectusDAO v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene ErectusDAO v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0093023+5.37%
30 dni$ -0.0390244395-21.38%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto ErectusDAO

Napoved cene ErectusDAO (YUGE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena YUGE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ErectusDAO (YUGE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena ErectusDAO lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ErectusDAO v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen YUGE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ErectusDAO.

Kaj je ErectusDAO (YUGE)

$YUGE is a governance token, serving solely for decision-making within the DAO. It does not represent an investment or an opportunity for economic gain. $YUGE holders should not expect any form of financial return from purchasing this token. Its purpose is exclusively to enable participation in governance decisions, without any implied promise of financial profit. $YUGE enables token holders to: Curate and fund high-impact male sexual health research. Incubate significant intellectual property in the field of regenerative urology, andrology and men's health. Determine the governance of such intellectual property Govern the ErectusDAO treasury. ErectusDAO is funding innovative research in the field of andrology and male sexual health with a focus on regenerative strategies and longevity. Current projects are coming soon. Researchers can apply by submitting an application on the Projects page.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ErectusDAO

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ErectusDAO?
Če bi kriptovaluta ErectusDAO rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ErectusDAO.
Pomembne panožne novosti ErectusDAO (YUGE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti ErectusDAO

