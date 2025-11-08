BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute EquitEdge v živo je 0.05005 USD. Tržna kapitalizacija EEG je 20,019,981 USD. Spremljajte posodobitve cen iz EEG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o EEG

Informacije o ceni EEG

Kaj je EEG

Bela knjiga EEG

Uradna spletna stran EEG

Tokenomika EEG

Napoved cen EEG

EquitEdge Logotip

EquitEdge Cena (EEG)

Nerazporejeno

Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:01:12 (UTC+8)

Današnja cena EquitEdge

Današnja cena kriptovalute EquitEdge (EEG) v živo je $ 0.05005, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EEG v USD je $ 0.05005 na EEG.

Kriptovaluta EquitEdge je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20,019,981, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 400.00M EEG. V zadnjih 24 urah se je EEG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.058283, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.04823955.

V kratkoročni uspešnosti se je EEG premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije EquitEdge (EEG)

Trenutna tržna kapitalizacija EquitEdge je $ 20.02M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba EEG je 400.00M, skupna ponudba pa znaša 500000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 25.02M.

Zgodovina cene EquitEdge, USD

Zgodovina cen EquitEdge (EEG) v USD

Danes je bila sprememba cene EquitEdge v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene EquitEdge v USD $ 0.0000000000.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene EquitEdge v USD $ -0.0013593880.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene EquitEdge v USD $ -0.006080539127911584.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ 0.00000000000.00%
60 dni$ -0.0013593880-2.71%
90 dni$ -0.006080539127911584-10.83%

Napoved cene za kriptovaluto EquitEdge

Napoved cene EquitEdge (EEG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EEG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen EquitEdge (EEG) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena EquitEdge lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute EquitEdge v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen EEG za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute EquitEdge.

Kaj je EquitEdge (EEG)

EquitEdge’ s vision is to make real estate investment affordable and easily accessible to everyone by providing a global platform operating well within the defined regulatory framework. Built on XDC Network, EquitEdge enables its users to invest in this prospective real estate sector and get key benefits such as competitive risk-adjusted returns, high tangible asset value, and attractive and stable income returns in the form of rent and leasing fees. Although real estate is a safe and stable source of income, it is one of the most illiquid assets and requires more entailing and long transaction processes and significant capital commitments. High transaction costs, land use regulations and other barriers make one’s entry into real estate different from various other asset classes. EquitEdge addresses these inefficiencies and inaccuracies in the real estate industry with the use of blockchain technology. EquitEdge specializes in offering fractional ownership of high-value real estate assets and provides its clients with a competitive edge in the market.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o EquitEdge

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta EquitEdge?
Če bi kriptovaluta EquitEdge rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute EquitEdge.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:01:12 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti EquitEdge (EEG)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti EquitEdge

