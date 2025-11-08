Današnja cena EquitEdge

Današnja cena kriptovalute EquitEdge (EEG) v živo je $ 0.05005, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EEG v USD je $ 0.05005 na EEG.

Kriptovaluta EquitEdge je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20,019,981, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 400.00M EEG. V zadnjih 24 urah se je EEG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.058283, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.04823955.

V kratkoročni uspešnosti se je EEG premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije EquitEdge (EEG)

Tržna kapitalizacija $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M Zaloga v obtoku 400.00M 400.00M 400.00M Skupna ponudba 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

