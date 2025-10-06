Informacije o ceni EnteriseCoin (ENT) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0 $ 0 $ 0 24H Nizka $ 0 $ 0 $ 0 24H Visoka 24H Nizka $ 0$ 0 $ 0 24H Visoka $ 0$ 0 $ 0 Najvišja vseh časov $ 0.094847$ 0.094847 $ 0.094847 Najnižja cena $ 0.077312$ 0.077312 $ 0.077312 Sprememba cene (1H) -- Sprememba cene (1D) -- Sprememba cene (7D) -0.54% Sprememba cene (7D) -0.54%

Cena EnteriseCoin (ENT) v realnem času je $0.086161. V zadnjih 24 urah se je ENT trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena ENT v vseh časov je $ 0.094847, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.077312.

Kratkoročna uspešnost ENT se je v zadnji uri spremenila za --, v 24 urah -- in v 7 dneh -0.54%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije EnteriseCoin (ENT)

Tržna kapitalizacija $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 43.08M$ 43.08M $ 43.08M Zaloga v obtoku 16.05M 16.05M 16.05M Skupna ponudba 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija EnteriseCoin je $ 1.38M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ENT je 16.05M, skupna ponudba pa znaša 500000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 43.08M.