Današnja cena EnteriseCoin v živo je 0.086161 USD. Spremljajte posodobitve cen ENT v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen ENT.

EnteriseCoin Logotip

EnteriseCoin Cena (ENT)

Nerazporejeno

Cena 1 ENT v USD v živo:

$0.086161
0.00%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
EnteriseCoin (ENT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:40:01 (UTC+8)

Informacije o ceni EnteriseCoin (ENT) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0.094847
$ 0.077312
--

--

-0.54%

-0.54%

Cena EnteriseCoin (ENT) v realnem času je $0.086161. V zadnjih 24 urah se je ENT trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena ENT v vseh časov je $ 0.094847, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.077312.

Kratkoročna uspešnost ENT se je v zadnji uri spremenila za --, v 24 urah -- in v 7 dneh -0.54%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije EnteriseCoin (ENT)

$ 1.38M
--
$ 43.08M
16.05M
500,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija EnteriseCoin je $ 1.38M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ENT je 16.05M, skupna ponudba pa znaša 500000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 43.08M.

Zgodovina cen EnteriseCoin (ENT) v USD

Danes je bila sprememba cene EnteriseCoin v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene EnteriseCoin v USD $ -0.0006180328.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene EnteriseCoin v USD $ -0.0012008947.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene EnteriseCoin v USD $ -0.00322631483163988.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ -0.0006180328-0.71%
60 dni$ -0.0012008947-1.39%
90 dni$ -0.00322631483163988-3.60%

Kaj je EnteriseCoin (ENT)

"Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform.

With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly."

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir EnteriseCoin (ENT)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Napoved cene EnteriseCoin (USD)

Koliko bo EnteriseCoin (ENT) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v EnteriseCoin (ENT) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za EnteriseCoin.

Preverite napoved cene EnteriseCoin zdaj!

ENT v lokalne valute

Tokenomika EnteriseCoin (ENT)

Z razumevanjem tokenomike EnteriseCoin (ENT) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko ENT zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o EnteriseCoin (ENT)

Koliko je danes vreden EnteriseCoin (ENT)?
Cena ENT v živo v USD je 0.086161 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena ENT v USD?
Trenutna cena ENT v USD je $ 0.086161. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe EnteriseCoin?
Tržna kapitalizacija za ENT je $ 1.38M USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok ENT?
Razpoložljivi obtok ENT je 16.05M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini ENT?
ENT je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.094847 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena ENT vseh časov (ATL)?
ENT vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0.077312 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja ENT?
24-urni volumen trgovanja v živo za ENT je -- USD.
Bo ENT zrasel?
Cena ENT se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen ENT.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:40:01 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.