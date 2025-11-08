Današnja cena ENERGY COIN

Današnja cena kriptovalute ENERGY COIN (ENERGY) v živo je --, s spremembo 5.64 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ENERGY v USD je -- na ENERGY.

Kriptovaluta ENERGY COIN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,645.42, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.81M ENERGY. V zadnjih 24 urah se je ENERGY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00208531, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ENERGY premaknil -- v zadnji uri in -21.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ENERGY COIN (ENERGY)

Tržna kapitalizacija $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K Zaloga v obtoku 999.81M 999.81M 999.81M Skupna ponudba 999,809,745.474428 999,809,745.474428 999,809,745.474428

Trenutna tržna kapitalizacija ENERGY COIN je $ 9.65K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ENERGY je 999.81M, skupna ponudba pa znaša 999809745.474428. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.65K.