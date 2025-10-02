Odkrijte ključne vpoglede v End Wokeness (WOKE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation.

The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms.

The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness.

